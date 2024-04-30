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لبنان

البعريني يؤكّد: مبادرة كتلة الاعتدال الوطني مستمرة

Lebanon 24
30-04-2024 | 02:43
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أكد النائب وليد البعريني في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "مبادرة كتلة الاعتدال الوطني، وبناء على النقاط الإيجابية ستستمر، بانتظار التسوية الداخلية - الخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية".
واعتبر أن "الموضوع المعرقل لانتخاب رئيس، هو الدعوة إلى الحوار ومن ثمّ إلى جلسة انتخابية"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقبل بأن يدعو تكتل الاعتدال الوطني إلى الحوار"، مشيرا أن "كلا يقوم بدوره". 
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وعن الظهور المسلح في عكار، أعرب عن رفضه للسلاح المتفلت، معتبرا أن "هذه الظاهرة بحاجة إلى حل دائم بمساعدة قوى الأمن".
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