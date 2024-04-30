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لبنان

الشتوية باقية وستتمدد: منخفض جديد سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
30-04-2024 | 03:05
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أفاد ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان تأثير المنخفضات المدارية التي تتشكل فوق البحر الأحمر وغرب شبه الجزيرة العربية، بدأ على الاردن ولبنان وفلسطين وسوريا بشكل متفاوت، وسوف تتمركز الأمطار في لبنان لليومين المقبلَين، فوق السلسلة الشرقية وتطال البقاع الشمالي الشرقي والشرقي وعكار حيث ستكون الامطار طوفانية مع خطر تشكل السيول والفيضانات، الأمر الذي عانت منه يوم أمس الإثنين مناطق في مشاريع القاع والهرمل وألحقت السيول أضراراً في مقاهي نهر العاصي وأحواض السمك، كما وستطال الجبال الغربية المطلة على البحر، بينما تكون ضعيفة فوق الساحل اللبناني الوسط ومناطق الجنوب.
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وأضاف: "امطار غزيرة مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية تصل نسبتها الى 90% مع تساقط محلي لحبات البرد ستضرب مناطق لبنانية بين اليوم وغدا الاربعاء."

ومن المرتقب أن يتحسّن الطقس تدريجياً يوم الخميس مع احتمال تساقط امطار عابرة يومَي الخميس والجمعة ويتحول الطقس الى صاف وغائم يوم السبت، بانتظار وصول منخفض غزير الامطار نحو جنوب تركيا سيؤثر على لبنان وساحل سوريا يومي الأحد والاثنين.





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