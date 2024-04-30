شمعون: النظام الاتحادي هو النظام الأنسب لمجتمعنا

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عقد رئيس حزب الوطنيّين الأحرار النائب كميل دوري شمعون مؤتمراً صحافياً في سيدني أكّد خلاله "أن النظام الاتحادي هو النظام الأنسب لمجتمعنا التعددي ويمكنه توفير الحل للمشكلة اللبنانية، بعد ان فشل النظام المركزي في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي للبنان منذ الاستقلال". وقال: "لدينا كل المكونات لنكون افضل بلد في العالم. واليوم علينا ان نعيد لبنان سويسرا الشرق ونحن نشتاق ان يعود لبنان منارة مستشفى ومدرسة الشرق. علينا ان ننسى احقادنا ونتوحد خلف لبنانيتنا".أضاف: "منذ استقلالنا حتى اليوم لم نر خمس سنوات مريحة. لأن للأسف هناك قسمًا من اللبنانيين يرتبطون بسياسات خارجية. لبنان اليوم مقسّم، لا رئيس جمهورية، لا حكومة فعلية لا بلديات، لا احترام للقانون. كنا ننتظر الحل من اتفاق الطائف الذي اصبح اوراقاً في الأدراج، نفذوا منه نزع صلاحيات رئيس الجمهورية وتوقفوا".واكد رداً على سؤال أن "مشروع الفيدرالية يصطدم بالذين يرفضون دفع الضرائب واعتبروه مشروعاً انفصالياً ونحن ضد الانفصال هكذا علمنا الرئيس شمعون. لكن سيأتي وقت سيطفح الكيل وسيفتح المسيحيون مرافئهم ولن يبقوا متفرجين على عملية تهميشهم وإقصائهم".وفي إطار آخر، قال شمعون: "ان هدف إسرئيل ان تأخذ مكان لبنان الريادي في الشرق الأوسط. ونحن بتدمير لبنان نخدم اسرائيل ".