نازك الحريري في عيد العمال: العمل هو عنوان مسيرة الرئيس الحريري

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هنّأت السيدة نازك الحريري العمّال في لبنان والوطن العربي والعالم أجمع بعيدهم، وقالت في بيان:"العمال هم الركيزة الأساس في دورة الانتاج العامة، وان العمل هو عنوان المسيرة الوطنية التي خاضها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإزالة آثار الحرب ولإعادة بناء لبنان ووضعه على درب النمو والتقدم والإزدهار. وقد سعى شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري جاهدًا ليكون العمل في لبنان مقترنا بالعلم والثقافة ، فأطلق مبادرة إعداد الطاقات البشرية ولا سيما الشابة منها عن طريق تعليمهم في لبنان وفي الخارج ليبني جيلاً من العاملات والعاملين مزودين بالعلم والثقافة والمعرفة" .وقالت:"لا بد في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا، أن نتقدم من كل عاملة وعامل بتحية اكبار وشكر وامتنان على ما يقدمونه لبلدنا الحبيب لبنان الذي يمر بأصعب وأدق المراحل".وختمت:"كل عام وعمال وعاملات لبنان والعالم بدوام العطاء والنجاح والتقدم".