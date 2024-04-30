نقابة محرري الصحافة هنأت الكعكي بإعادة انتخابه

هنأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، النقيب عوني الكعكي بإعادة انتخابه على رأس نقابة الصحافة اللبنانية واعضاء مجلس النقابة الجدد الذين اعيد انتخابهم بالتزكية، متمنية "التوفيق للمجلس الجديد في مهماته"، مؤكدة "استمرار التعاون البناء بين النقابتين في كل ما يعود إلى خير المهنة التي تعيش أوضاعا صعبة وإلى تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية ومواصلة العمل من أجل النهوض بالقطاع من عثراته، وجبه التحديات التي تواجهه".

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