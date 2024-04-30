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لبنان

فنيش: سنمضي في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية

Lebanon 24
30-04-2024 | 04:29
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 أكد الوزير السابق محمد فنيش خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة معروب الجنوبية، في حضور النائب حسن عز الدين "أننا قررنا أن لا نُشغل أنفسنا بالرد على أولئك الذين يتداعون من أجل الصورة ومن أجل أن يثبتوا أن لهم حضورًا".
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وشدد على أنه "عندما يكون الوطن في حال حرب مع عدو، ونواجه هذا العدو بشراسة في منطقة عزيزة من لبنان تتعرض يومياً للقصف، ينبغي أن تُرحّل الخلافات حتى تتوقف الحرب، لا أن يأتي من يحدثنا عن أفكار وقواعد تفكير عفى عليها الزمن، ولم تثبت يوماً أنها جديرة لا بالاحترام ولا بأن نقف عندها، لأنها لم تحمِ لا بلداً ولا أمناً ولا مقدسات".   
وأشار الى أن "هناك مشاريع تُعد ومبادرات تطرح، وفي كل مبادرة بدأ العدو الإسرائيلي يتراجع، لأنه أعطي أطول من الوقت اللازم ولم يفلح في تحقيق أهدافه بالقوة".
وأضاف:" "قيادة المقاومة في لبنان تملك من المعرفة والقدرة والحكمة ما لا يمتلكه أحد على مستوى قيادات العالم، ولذلك كانت مبادرتنا ولا تزال وستبقى في نصرة شعبنا وأهلنا في غزة، وفي مواجهة هذه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وفي المُضي بمساندة المقاومة وشعب غزة، وفي الاقتصاص من هؤلاء المجرمين القتلة".
وأوضح أن "المقاومة وتقديراً منها لمصلحة لبنان، لم تلجأ إلى حرب مفتوحة مع العدو، وهي قادرة على ذلك، وبإمكانها أن تفتح حرباً تُشغل فيها المنطقة بأسرها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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