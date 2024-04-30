المطران مراد زار السفير الأردني.. وتشديد على عمق العلاقة بين البلدين

زار رئيس "اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي" في لبنان المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مار متياس شارل مراد، على رأس وفد، سفير الأردن وليد الحديد في مقر السفارة في بعبدا، وتم البحث ،وفق بيان عن المطران مراد في مواضيع "تخص لبنان الرسالة والعيش المشترك والوئام بين الأديان".

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وشدد الحديد على "عمق العلاقة التي تربط الأردن بلبنان، والتي تشكل نموذجا متميزا في الأخوة والحياة الفكرية والاجتماعية بين البلدين"، في حين اكد مراد "أهمية توطيد العلاقات بين السفارة الأردنية واللجنة في إعداد محاضرات ولقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار والرؤى المشترك"، شاكرا للسفير الحديد "استقباله الأخوي المحب". (الوكالة الوطنية للإعلام)