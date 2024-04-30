اعتصام لطلاب الأميركية.. وهذا ما حصل مع فريق الميادين والمنار والأخبار

Advertisement

نفذ عدد من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت اعتصاما تضامنا مع اهل غزة.وعُلم بأنه تم منع فريق قناة الميادين وقناة المنار وجريدة الاخبار من الدخول إلى حرم الجامعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".