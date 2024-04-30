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لبنان

اعتصام لطلاب الأميركية.. وهذا ما حصل مع فريق الميادين والمنار والأخبار

Lebanon 24
30-04-2024 | 04:37
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نفذ عدد من طلاب الجامعة الأميركية في بيروت اعتصاما تضامنا مع اهل غزة.

وعُلم بأنه تم منع فريق قناة الميادين وقناة المنار وجريدة الاخبار من الدخول إلى حرم الجامعة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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طلاب

الأميركية

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