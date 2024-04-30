مكاري: لبنان ليس الأولوية لدى الغرب

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رأى وزير الاعلام زياد المكاري أن" لبنان ليس الاولوية لدى الغرب بل الوضع بين اسرائيل وفلسطين".واشار في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "LBCI" الى أن "الورقة الفرنسية متعلقة بالقرار 1701 باتفاق جدي لاعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية، مبنيّة على نقاط اساسية مرتبطة بالاراضي المتنازع عليها والمحتلة والوضع الامني والعسكري وعدة امور اخرى".وأوضح أن "أميركا، وبطبيعة الحال، لها علاقة بتطبيق القرار 1701"، وقال: "ما يخيفني ان يتم الحديث عن قرار التطبيق من جهة واحدة، على أمل ان لا تكون الاولوية لمصالح اسرائيل".وفي الملف الرئاسي، اعلن المكاري أن "نظرية انسحاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أم لا هي نظرية خاطئة، إذ ان الذهاب الى الحوار فقط في حال انسحابه لم يعد حوارا، ومن يقرر انسحاب فرنجيه ام لا هو فرنجيه نفسه"، داعياً الفريق الاخر الى" الاتفاق على مرشح".وأوضح ان" موضوع ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور اصبح خارجاً والترشيح لم يكن جدياُ بل فقط لإخراج فرنجية من السباق".وعن النزوح السوري، قال المكاري: "قبرص اعتبرت انها بأزمة وجودية ودقت جرس الانذار عند دخول 2500 نازح سوري، ومهمة كل بلد أو منظمة اعادة النازحين الى وطنهم الام". (LBCI)