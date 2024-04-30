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لبنان

وديع الخازن هنأ الأسمر بعيد العمال

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:13
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إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مهنئا بعيد العمّال، ومتمنياً أن "تحمل لهم الأيام والسنوات أحوالا أفضل على كل المستويات خصوصا المعيشية منها".
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وأثنى على "دور العمال المركزي في قيام المجتمعات وبناء الحضارات، وأهمية أن يتصرّف المسؤولون إلى توفير كامل حقوق العمال، وتأمين الضمانات اللازمة التي تكفل لهم العيش الكريم".


وأمل الخازن أن "يكون لبنان في العيد المقبل قد استعاد عافيته، وعادت فيه الأمور إلى السكّة الصحيحة كي تسلك طريقها نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الأمن والإستقرار".

 
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