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لبنان

فرونتسكا: بحثتُ والسفير البابوي تعزيز الجهود للدفع قدمًا بعملية انتخاب رئيس

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:23
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كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على منصة "إكس": "في لقاء مع السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، أكدنا ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمساعدة على دفع عملية انتخاب رئيس للجمهورية قدماً وتعزيز مؤسسات الدولة في لبنان".
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