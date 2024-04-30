فرونتسكا: بحثتُ والسفير البابوي تعزيز الجهود للدفع قدمًا بعملية انتخاب رئيس

كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على منصة "إكس": "في لقاء مع السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، أكدنا ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمساعدة على دفع عملية انتخاب رئيس للجمهورية قدماً وتعزيز مؤسسات الدولة في لبنان".

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