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لبنان
الجميّل التقى ريفي.. واتفاق على تكثيف التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات المقبلة
Lebanon 24
30-04-2024
|
05:27
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا، النائب اللواء أشرف ريفي وجرى عرض "لآخر التطورات على الصعيدين المحلي والاقليمي وتدهور الوضع الأمني على وقع العراضات المسلحة من الشمال إلى الجنوب والتي تضرب ما تبقى من هيبة للدولة.
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وقد تم الاتفاق على تكثيف التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات المقبلة"، بحسب بيان صادر عن حزب الكتائب.
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