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لبنان

كرم شكر لميقاتي ومولوي تجاوبهما مع مراجعته بالنسبة إلى التواجد الخطير لسوريين في مجمّع الواحة

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:34
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شكر النائب فادي كرم في بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي "تجاوبهما الفوري عند مراجعتي لهما في خصوص التّواجد الكثيف والخطير لمواطنين سوريين في مجمّع الواحة في دده - الكورة الذي صدر عن مجلس بلدية دده سابقاً وأخيرًا قرارات لإزالة المُخيّم المُقام فيه وإخلاء الأملاك العامة والخاصة بجانب المجمّع، وبالفعل فقد أعطى وزير الداخلية التّعليمات اللازمة للأجهزة التابعة للوزارة لمؤازرة بلدية دده لتنفيذ القرارات الصادرة عن البلديات".
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ودعا بلديات الكورة إلى الإسراع في "أخذ القرارات الضرورية للحالات المماثلة، علّنا بتعاوننا نستطيع وبوقت قصير نُنهي هذا الملفّ المُقلق وغير الإنساني".   

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