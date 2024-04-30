الأضرار كبيرة جدّاً... غارة إسرائيليّة دمّرت قصراً في الجنوب

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس، مستهدفا قصراً على طريق كفركلا - العديسة، ما أدى إلى تدميره وقطع الطريق بسبب الركام.



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وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ"جمعية كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" المكان اليوم، وعملت على رفع الانقاض وفتح الطريق العام الذي يربط بين كفركلا والعديسة التي أقفلت بسبب الركام.



كما والحقت الغارة أضرارا جسيمة في الممتلكات والمنازل المجاورة.وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ"جمعية كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" المكان اليوم، وعملت على رفع الانقاض وفتح الطريق العام الذي يربط بين كفركلا والعديسة التي أقفلت بسبب الركام.