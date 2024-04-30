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لبنان

الأضرار كبيرة جدّاً... غارة إسرائيليّة دمّرت قصراً في الجنوب

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:39
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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس، مستهدفا  قصراً على طريق كفركلا - العديسة، ما أدى إلى تدميره وقطع الطريق بسبب الركام.
 
كما والحقت الغارة  أضرارا جسيمة في الممتلكات والمنازل المجاورة.
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وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ"جمعية كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" المكان اليوم، وعملت على رفع الانقاض وفتح الطريق العام الذي يربط  بين كفركلا والعديسة التي أقفلت بسبب الركام.

 
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