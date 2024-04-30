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لبنان

كركي :زيادة الحد الأدنى للأجور سترفد الضمان بـ2500 - 3000 مليار ليرة

Lebanon 24
30-04-2024 | 05:55
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أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تصريح انه "اعتبارا من 2024/4/1، اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدد مسبقا قيمة الفاتورة الإستشفائية وفقا لمدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 في المئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالي ال 55 في المئة.) 
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وأشار الى "ان زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. سوف ترفد صندوق الضمان بحوالى 2500 - 3000 مليار ل.ل. ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديدا في القطاع الإستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى ال 70 في المئة وحتى ال 90 في المئة من قيمة الإستشفاء".

وأعلن "إن إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، ولكننا نتمنى عليهم في المقابل الإلتزام بالمبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبية لائقة بالمضمونين".

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