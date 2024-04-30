دريان استقبل وفدا بقاعيا وبحث في الشؤون الاجتماعية والمعيشية

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من البقاع برئاسة الناشط علاء الدين الشمالي وضم: رئيس "حركة شباب البقاع" عماد رفعت قزعون، ورجل الأعمال الياس بطرس مارون وتم البحث مع في الشؤون الاجتماعية والمعيشية وأوضاع منطقة البقاع وأموال المودعين في لبنان،وأكد الشمالي ان" أزمة النزوح السوري في لبنان تعالج بحكمة الحكومة عبر أجهزتها الأمنية، والجهود المميزة التي يقوم بها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وحرصه على استتباب الأمن والأمان في لبنان يشكر عليها".