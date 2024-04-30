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لبنان

ميناسيان بحث والسفيرة اليونانية في تعزيز العلاقة وتمنيا أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
30-04-2024 | 06:45
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استقبل كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في المقرر البطريركي في الجعيتاوي، في حضور المونسنيور ناريك نعمويان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.
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اثر اللقاء،أعربت السفيرة كوكولوبولو عن "اعتزازها بزيارة هذا الصرح الكنسي العريق النابض بالإيمان والشهادة، والدور الذي يقوم به البطريرك ميناسيان لإعلاء صوت الكنيسة وتعزيز العلاقات مع سائر الكنائس الأخرى.
 
وتطرق الجانبان، وفق بيان البطريركية، إلى "دور الدولة اليونانية في لبنان ووقوفها إلى جانبه وشعبه الجريح الذي يرزح تحت وطأة أزمات مختلفة ومتنوعة تهدد لقمة عيشه واستقراره"، وشددا على "أهمية تعزيز العلاقة التي تربط بين الشعبين الأرمني واليوناني على مختلف الصعد"، وتناولا في الشق الوطني، قضية الاستحقاق الرئاسي في لبنان وتمنيا أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لأن البلد لم يعد قادرا على استيعاب الانهيار وسط الصمت المطبق في حقه وحق شعبه. وينسحب هذا الأمر على الوضعين المعيشي والاقتصادي الذي بات يهدد الأمن الإنساني".

في الختام، شكر البطريرك ميناسيان السفيرة اليونانية على زيارتها "المثمرة ودور السفارة اليونانية في لبنان في خدمة أبناء الكنيسة والوطن وما تقدمه من تسهيلات تجاه شعبنا"، مؤكدا "أن البطريركية هي بمثابة بيتها الثاني".
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