لسالكي الطرقات الجبليّة.. إليكم هذا الخبر العاجل

طلبت غرفة "التحكم المروري" عبر حسابها على "اكس" من المواطنين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة وكثافة الضباب لسوء الرؤية، خصوصاً على الطرقات الجبلية، لذلك ينصح بتشغيل إنارة الضباب وعدم السرعة والمناورة حرصاً على السلامة العامة.

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