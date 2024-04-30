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لبنان

قائد الجيش استقبل الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:16
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وتناول البحث شؤونًا مختلفة.
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الجيش

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