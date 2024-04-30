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لبنان

وزير البيئة يدعو لرفع الوعي على الحياة البحرية وحماية السلاحف

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:19
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نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين عبر حسابه على ال"فيسبوك "صوراً للسلاحف البحرية من قصة باللغة العربية لحماية السلاحف من الصيد وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أول قصة مصورة باللغة العربية لرفع الوعي حول الحياة البحرية والسلاحف البحرية ضمن برنامج التوأمة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية المتوسطية
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المنفذ من قبل المركز الإقليمي للمناطق المحمية ضمن اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بالشراكة مع محمية جزر النخيل والتنسيق مع وزارة البيئة".
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