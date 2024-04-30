وزير البيئة يدعو لرفع الوعي على الحياة البحرية وحماية السلاحف

Advertisement

نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين عبر حسابه على ال"فيسبوك "صوراً للسلاحف البحرية من قصة باللغة العربية لحماية السلاحف من الصيد وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أول قصة مصورة باللغة العربية لرفع الوعي حول الحياة البحرية والسلاحف البحرية ضمن برنامج التوأمة للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية المتوسطيةالمنفذ من قبل المركز الإقليمي للمناطق المحمية ضمن اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بالشراكة مع محمية جزر النخيل والتنسيق مع وزارة البيئة".