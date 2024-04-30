المرتضى التقى الفنانة التشكيلية مجد رمضان

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، عضو لجنة الفنون في طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي ، رئيسة فريق Seniors and Art of Joy الفنانة التشكيلية مجد رمضان .وكانت جولة افق حول التحضيرات الجارية استعدادا لإطلاق فعالية طرابلس المرتقبة في 24 من شهر آيار المقبل لاسيما ما يتعلق بالفن التشكيلي ومشاركة رمضان مع الفريق في حفل الافتتاح .بدورها شكرت الفنانة التشكيلية مجد رمضان باسمها وباسم فريقها الوزير المرتضى "لتعاونه وللجهود التي يبذلها لتكون هذه الفعالية من اهم المحطات الثقافية في العالم العربي".