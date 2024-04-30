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لبنان

المرتضى التقى الفنانة التشكيلية مجد رمضان

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:30
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، عضو لجنة الفنون في طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي ، رئيسة فريق Seniors and Art of Joy الفنانة التشكيلية مجد رمضان .
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وكانت جولة افق حول التحضيرات الجارية استعدادا لإطلاق فعالية طرابلس المرتقبة في 24 من شهر آيار المقبل لاسيما ما يتعلق بالفن التشكيلي ومشاركة رمضان مع الفريق في حفل الافتتاح .

بدورها شكرت الفنانة التشكيلية مجد رمضان باسمها وباسم فريقها الوزير المرتضى "لتعاونه وللجهود التي يبذلها لتكون هذه الفعالية من اهم المحطات الثقافية في العالم العربي".
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