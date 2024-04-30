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لبنان

تظاهرات في جامعات لبنانية تضامنا مع غزة

Lebanon 24
30-04-2024 | 07:42
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شهدت جامعات لبنانية عدة اليوم، سلسلة تظاهرات شارك فيها المئات من طلابها، أبرزها الجامعة الأميركية في بيروت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بما تتعرض له غزة وأهلها.

وتأتي الإحتجاجات في إطار الحراك الطلابي الذي بدأ في الولايات المتحدة قبل أكثر من 10 أيام، وبدأ يتوسع في دول أخرى عدة، وهي جاءت استجابة لدعوات من قبل مجالس الطلاب وتجمعات طلابية تحت شعار "دعما لصمود أهل غزة الأسطوري".
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واعتصم الطلاب في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بالإضافة إلى فرعين لجامعة بيروت العربية في بيروت وطرابلس.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات داعمة للفلسطينيين، وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
 
كما نظمت الأندية الطالبية في الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع، وقفة تضامنية دعما لصمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد إسرائيل، وتضامنا مع الحراك الطالبي في جامعات أميركا والعالم، بمشاركة اكاديمية وطالبية كثيفة، على وقع الأناشيد والهتافات الداعمة.
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