وزير الخارجيّة الفرنسيّة من إسرائيل: قدمنا مقترحات للتهدئة مع "حزب الله"

قال وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه: "شاركنا اليوم مع إسرائيل مقترحات قدمت للبنان لتهدئة التوتر مع حزب الله".

وقُبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، أشار سيجورنيه إلى أن "أساس المقترحات التي قدمت للبنان وإسرائيل هو ضمان تنفيذ القرار 1701".