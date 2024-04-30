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لبنان

وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:22
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال  موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم الوزير السابق إيلي ماروني ، وجرى عرضٌ للتطورات في لبنان والمنطقة. 

وتناول وزير الدفاع مع النائب إيهاب مطر الأوضاع العامة.
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والتقى الوزير سليم كلّا من النائب شربل مسعد والنائب السابق سيزار معلوف، وجرى التداول في آخر المستجدات في البلاد.
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