وزير الدفاع عرض التطورات مع زواره

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم الوزير السابق إيلي ماروني ، وجرى عرضٌ للتطورات في لبنان والمنطقة.وتناول وزير الدفاع مع النائب إيهاب مطر الأوضاع العامة.والتقى الوزير سليم كلّا من النائب شربل مسعد والنائب السابق سيزار معلوف، وجرى التداول في آخر المستجدات في البلاد.