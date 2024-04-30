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لبنان

خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-04-2024 | 08:29
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نفت المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، ما يتردّد عن إقفال الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة، وقالت في اتّصال مع "لبنان 24"، إنّ هذا الخبر غير صحيح، والحركة  طبيعيّة في المطار، وكلّ الأمور تسير على ما يرام.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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