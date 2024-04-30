خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟

نفت المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، ما يتردّد عن إقفال الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة، وقالت في اتّصال مع "لبنان 24"، إنّ هذا الخبر غير صحيح، والحركة طبيعيّة في المطار، وكلّ الأمور تسير على ما يرام.

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