فضل الله مهنئا العمال: يكفيهم فخراً أن يدهم العاملة يحبها الله ورسوله

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توجه العلامة السيد علي فضل الله في بيان، " بالتهنئة والتبريك إلى العمال في عيدهم "، مؤكدا "ضرورة أن يقدر المجتمع جهودهم وعملهم وتضحياتهم التي تساهم في ترسيخ قوة أي وطن ويكفيهم تقديراً أن اليد التي يعملون بها هي يد يحبها الله ويحبها رسوله(ص)، وهي يد تبني الأوطان وتساهم في إعزازها".ورأى أنه "من المؤسف أن يأتي هذا العيد في هذا البلد، والعمال يكتوون بنار الوضع الاقتصادي الصعب والغلاء الفاحش وبنار العدو الصهيوني".وختم سائلا "المولى تعالى أن يرفع هذه الغمة عن كاهلهم، وأن يكون مستقبل أمرهم خيراً من ماضيهم".