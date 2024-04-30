Advertisement

لبنان

ابي رميا ناقش ملف النزوح مع اباد.. وكشف عن لقاء برلماني موسع الشهر المقبل

Lebanon 24
30-04-2024 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1193767-638500890414844678.jpg
Doc-P-1193767-638500890414844678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل النائب سيمون ابي رميا جولته الاوروبية حيث بحث في فرنسا مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية داميان اباد Damien Abad الدور الفرنسي في عدم توسع الحرب جنوبا، لا سيما عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه للبنان، وآلية انهاء الفراغ الرئاسي. كما تركّز البحث على ملف النزوح السوري والعمل الذي ممكن ان يقوم به النواب الأوروبيون عموما والفرنسيون خصوصا في سبيل الضغط على السلطة التنفيذية باتجاه عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
Advertisement
وكشف ابي رميا عن لقاء موسع يتم التحضير له مع "اباد" سيعقد الشهر المقبل ويضم نوابا في مجلس النواب الفرنسي يتم في خلاله عرض لأرقام النزوح السوري ولتداعياته الكارثية على لبنان، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2024-04-30
10:34 | 2024-04-30
10:26 | 2024-04-30
10:17 | 2024-04-30
10:14 | 2024-04-30
10:14 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24