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لبنان

تصريح مهمّ لوزير التربيّة عن الإمتحانات الرسميّة... هذا ما أعلنه عن "البروفيه"

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:15
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قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، "عقدنا سلسلة لقاءات مع المعنيين في الملف التربوي ودققنا مع المدارس، وأكّد الجميع أنّ الظروف ليست طبيعية لا سيما الأجواء العامة في البلاد التي انعكست على الواقع التربوي".
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وأضاف الحلبي في مؤتمر صحافيّ: "قرّرنا الإبقاء على إجراء الامتحانات الموحّدة لكلّ لبنان واتّخاذ بعض الإجراءات والتعديلات وإدخال استثناءات مدروسة منصفة للجميع".
 
 
وقال: "قررنا إلغاء امتحانات "البروفيه" واعتماد العلامات المدرسية". وتابع: "قررنا أيضاً الغاء امتحانات "البروفيه" المهنيّة".
 
 
وشدّد الحلبي على أنّ "إمتحانات الشهادة الثانويّة ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختياريّة وأخرى إلزاميّة".
 
 
وعن التعليم المهني والتقني، قال: "اتّخذنا قرارات مماثلة وسيتمّ اعتماد 60 في المئة من المنهج العام".
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