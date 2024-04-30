وزير الزراعة اجتمع مع مدير عام اكساد في الاردن ووفد تقني سيزور لبنان في الأيام المقبلة

عقد وزير الزراعة عباس الحاج حسن ومستشاره سالم درويش، على هامش المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادىء المنعقد في البحر الميت في الاردن، لقاء مع مدير عام منظمة أكساد نصر الدين عبيد.

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وتم البحث في أوجه التعاون بين الفريقين وخاصة في مجال القمح للموسم الحالي.



واكد عبيد "أن وفداً تقنياً سيزور لبنان في الأيام القادمة للقيام بجولة على مزارعي القمح ورفع تقرير إلى الجانب اللبناني".



بدوره، أثنى وزير الزراعة على "الدعم الذي تقدمه أكساد إلى لبنان، وبخاصة في موضوع شتول الزيتون التي سيخصص جزءا كبيرا منها لدعم مزارعي الجنوب الذين تضررت حقولهم نتيجة العدوان الاسرائيلي".



وبحث المجتمعون أيضا، في القيام بإدخال أصناف جديدة من الصبار إلى المناطق المعرضة للجفاف واهميتها في تعزيز المدخول واستعمالها كعلف الحيوانات.

وبعدها، غادر الحاج حسن العاصمة الاردنية عمان برفقة وزيري الزراعة الاردني خالد الحنيفات والفلسطيني رزق سليمية بالاضافة الى المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة نصرالدين العبيد الى مدينة الرياض، للمشاركة في مؤتمرين زراعيين من تنظيم منظمة "اكساد" والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.