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لبنان
المفتي حجازي: نثق بالجيش ولن نُغطّي الخارجين على القانون
Lebanon 24
30-04-2024
|
09:34
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التقى مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي قائد منطقة البقاع العسكرية العميد الركن روجيه لطوف وضباط المنطقة، في دار الفتوى في عزة البيرة، في حضور قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال فوزي سالم، ورؤساء بلديات ومخاتير ومأمور نفوس راشيا ورئيس أعضاء صندوق الزكاة وجمع من العلماء والفاعليات.
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وشدد المفتي حجازي على "الثقة الكاملة بالجيش اللبناني، قيادة وجنوداً وكل الرتب العسكرية"، مؤكداً دورهم "المحمود والمقدر لحفظ الوطن والمواطنين"، مثمنا "جهود القيادة العسكرية في البقاع في حفظ أمن واستقرار الوطن في ظل الأزمة المتمادية على المستوى السياسي والاقتصادي، مما يتطلب الوقوف صفاً واحداً ومتناغماً مع المرجعيات الدينية مما يسهم في المحافظة على الوطن وأهله".
وتطرق اللقاء الى ملف النازحين السوريين، فدعا الى "ضرورة التعاطي معهم كضيوف"، واكد أن "على الضيف أن يلتزم بأدب الضيافة وعدم السماح بالخروج على القانون تحت أي مسمى وأن يتم التعامل معهم بإنسانية وان يتم احترام حرمة البيوت"، وقال: "لن نغطي الخارجين على القانون أي يكن".
لطوف
واعرب العميد الركن لطوف عن سعادته بزيارة دار الفتوى في راشيا وأهمية التنسيق معها "لما فيه صالح الوطن والمواطنين"، وشدد على "أهمية اللقاءات المتكررة مع الدار لدورها المهم في تأكيد الوحدة الوطنية والتوعية الدينية للحفاظ على الوطن والمواطنين".
وكان حجازي التقى رئيس مكتب مخابرات الجيش في راشيا المقدم جهاد معلوف، وتم تأكيد "أهمية المحافظة على الأمن في قضاء راشيا وعدم السماح بأي خلل يمس القضاء وسلمه المجتمعي".
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