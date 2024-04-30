Advertisement

لبنان

عمليّة دقيقة لقوى الأمن في جونية.. توقيف مطلوبين وهذا ما اعترفا به (صورة)

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1193790-638500921072180094.jpg
Doc-P-1193790-638500921072180094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت سيارات مستأجرة وبيعها بموجب مستندات مزورة.
Advertisement

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة إلى تحديد هوية متورطَين بهذه العمليات.

بتاريخ 24-4-2024 وفي محلة جونية، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيفهما على متن سيارة مستأجرة، وهما:

ا. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)
ع. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)
بالتحقيق معهما، اعترفا باستئجار /10/ سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها.

بتفتيش مكان اقامتهما، عثر على العديد من المستندات المزوّرة عبارة عن الهويات ورخص السوق وشهادات أنقاض لسيارات، فضلاً عن لوحات ورخص سير لسيارات قاموا باستئجارها وبيعها.

كذلك تبيّن ان الموقوف الأول يوهم ضحاياه بانه ينتمي لإحدى النقابات ويحمل بطاقة انتساب وتعريف مزورتين.

تم ضبط /8/ سيارات مسروقة، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناء على اشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:29 | 2024-04-30
10:34 | 2024-04-30
10:26 | 2024-04-30
10:17 | 2024-04-30
10:14 | 2024-04-30
10:14 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24