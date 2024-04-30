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لبنان

أبو زيد: نُحذّر من تزايد أعداد النازحين السوريين

Lebanon 24
30-04-2024 | 09:42
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حذر النائب السابق أمل أبو زيد، في بيان من "أن يشكل تزايد اعداد النازحين السوريين انقلاباً ديموغرافياً خطيراً يؤسس لتفجير لبنان". 

وكتب على منصة "إكس":"فيما يعود الرئيس القبرصي إلى بيروت برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية لفتنا كلام وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه في ختام زيارته للبنان عندما اعلن "ان بلاده تتمنى ان يعود السوريون الى بلادهم وندعو الاطراف المعنية للعمل كي تكون هذه العودة بشكل طوعي كريم آمن وفقاً للقوانين الدولية"، مشدداً "على ضرورة التقيد بهذه الشروط".
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وأضاف أبو زيد :"إننا نبدي خشيتنا من هذه المواقف الملتبسة وتكرار معزوفة العودة الطوعية، ونطالب أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً بالوقوف فعلاً إلى جانب لبنان ومصلحته العليا من خلال ازالة الخطر الوجودي عليه من جراء القنبلة المتمثلة بالنازحين السوريين. عدا ذلك تكون المواقف مجرد شراء وقت لابقاء النازحين السوريين في لبنان وجعله وطناً بديلاً بقوة الامر الواقع من خلال سياسة الرياء والتسويف التي يمارسها الغرب حيال لبنان، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين السوريين ليشكلوا اكثر من نصف عدد سكان لبنان، وهذا بحد ذاته انقلاب خطير في المعادلة الديموغرافية يؤسس لتفجير لبنان مثلما حصل عام 1975".
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