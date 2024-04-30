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لبنان

ريما المصري حصدت لقبين عالميين في مسابقة ملكة العالم

Lebanon 24
30-04-2024 | 10:14
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حصدت السيدة ريما المصري التي مثلت لبنان عن فئة المرأة المتزوجة في مسابقة ملكة العالم التي اقيمت الاسبوع الماضي في مدينة نيويورك الاميركية لقبين عالميين. 
 
وتألقت ريما في الاطلالة الاولى في فساتين السهرة بفستان اسود ثم اختارت لظهورها الثاني زيا احمر اللون للتعبير عن حبها للبنان. وفي ظهورها الثالث في زي رسمي ابيض، القت كلمة عن لبنان قالت فيها: 
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"أنا ريما مصري من لبنان
أنا من بلد الحضارة.. أنا من بلد الحرف.. أنا من بلد المطبعة الأولى في الشرق.. أنا من بلد الرسالة التي تحدث عنها البابا القديس يوحنا بولس الثاني، أنا من بلد الأديان التي تتعايش مع بعضها البعض بمحبة وسلام.
أحمل من بلدي إليكم عبق الأرز الخالد، وعنفوان بيروت، وزهر ليمون طرابلس، وتراث صيدا وخلود بعلبك، وقداسة سيدة لبنان، وصوت فيروز سفيرة بلدي الى النجوم.
أعتز ببلدي لبنان وأفتخر بتمثيله في هذه المسابقة الجمالية الرائعة، هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير بتأثيره، والذي كلما تعرض للتحديات والصعاب والانهيارات، عاد الى النهوض مجددا كطائر الفنيق ليحلق في هذا الفضاء ويبث ثقافة وفنا وشعرا وأدبا وحضارة على العالم أجمع".
وتأهلت الى المرحلة النهائية حيث توجت Queen of Congeniality وSpirit of Pageant Queen  لسعيها الظاهر للوفاق والصمود وتحدي الصعوبات وتجسيدها لروحية المسابقة.
 
 

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