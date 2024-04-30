إنفجارات بين المباني وأضرار فادحة... شاهدوا كيف تبدو مستعمرة قريبة من لبنان

بمناسبة إستهداف مباني المستوطنين التي يستخدمها جنود العدو في المستعمرات الشمالية ردا على الاعتداء على المنازل المدنية في جنوب لبنان :
نعرض صور عددٍ من مباني مستعمرة #المطلة كما بدت من الجانب اللبناني pic.twitter.com/FWthFSN6Fk
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) April 30, 2024
بمناسبة إستهداف مباني المستوطنين التي يستخدمها جنود العدو في المستعمرات الشمالية ردا على الاعتداء على المنازل المدنية في جنوب لبنان :
نعرض صور عددٍ من مباني مستعمرة #المطلة كما بدت من الجانب اللبناني pic.twitter.com/FWthFSN6Fk