إنفجارات بين المباني وأضرار فادحة... شاهدوا كيف تبدو مستعمرة قريبة من لبنان

بمناسبة إستهداف مباني المستوطنين التي يستخدمها جنود العدو في المستعمرات الشمالية ردا على الاعتداء على المنازل المدنية في جنوب لبنان :

نعرض صور عددٍ من مباني مستعمرة #المطلة كما بدت من الجانب اللبناني pic.twitter.com/FWthFSN6Fk