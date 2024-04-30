الطبش: كل الشكر لوزير التربية على قراره بخصوص الامتحانات الرسمية

كتبت النائبة السابقة رولا الطبش عبرحسابها على منصة "اكس": "كل الشكر لوزير التربية القاضي عباس الحلبي على القرار الذي اتخذه لجهة الابقاء على اجراء امتحانات موحّدة للشهادة الثانوية لكل تلامذة لبنان وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق مع اخذ وضعهم بالاعتبار من خلال اعتماد مبدأ المواد الاختيارية ،وكذلك عدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه واعتماد العلامات المدرسية.

ونشكر التفهم الذي ابداه معالي للوزير للهواجس التي راودت الكثير من المسؤولين في ما خص موضوع الامتحانات الرسمية و مسارعته الى معالجة الامر بكل حكمة .وكلنا ثقة اننا سنتمكن في الاعوام المقبلة من ايجاد آلية تربوية منطقية وعادلة لاجراء الامتحانات الرسمية لتحصين مستقبل اولادنا".

( الوكالة الوطنية)