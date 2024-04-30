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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
30-04-2024 | 11:28
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أعلن حزب الله في بيان استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأصابهُ إصابةً مباشرة.
 
ورداً على اعتداءات العدو ‏الاسرائيلي، أعلن حزب الله في بيان آخر استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة.
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