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أعلن حزب الله في بيان استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وأصابهُ إصابةً مباشرة.ورداً على اعتداءات العدو ‏الاسرائيلي، أعلن حزب الله في بيان آخر استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة.