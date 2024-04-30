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لبنان

ضحايا وأضرار.. آخر معلومة عن حريق "بناية غناجة"

Lebanon 24
30-04-2024 | 11:41
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تمكّن رجال فوج اطفاء بيروت من إطفاء حريق في مطعم "pizza secret" في بناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري، حيث أدى تسرب مادة الغاز إلى انفجار في المطعم. 
 
 
وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار قارورة غاز داخل مطعم في بناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري في بيروت.
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 وقد أدّى الحريق الذي اندلع نتيجة الإنفجار إلى تضرّر المطعم بشكل كامل.
 
ووفقاً للمعلومات، سقط 10 ضحايا و3 جرحى جراء الحريق. 
 
 وتجدر الإشارة إلى أنّ بناية غناجة تضمّ إدارات رسميّة، كمديرية الواردات في وزارة المالية، إضافة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
 
وعلم الّا اضرار في مكاتب الليطاني و"المالية".
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