Advertisement

لبنان

إغلاق محلّ بالشمع الأحمر في زغرتا.. اليكم السبب

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1193842-638501011579241890.png
Doc-P-1193842-638501011579241890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت دورية من شعبة "المعلومات" في الامن العام في زغرتا، بإغلاق محل تجاري في منطقة زغرتا، يديره المدعو "غ.ع" وهو سوري الجنسية ويزاول عمله من دون إجازات قانونية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

Advertisement
 
وجرى ختم المحل بالشمع الأحمر.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 3 صواريخ من لبنان في منطقة مفتوحة في الجليل الغربي دون وقوع إصابات
lebanon 24
01/05/2024 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بلدة الخيام
lebanon 24
01/05/2024 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": عمليات تمشيط من موقع جل العلام باتجاه الناقورة
lebanon 24
01/05/2024 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا اصابات جراء الغارة المعادية بين بلدتي العديسة وكفركلا
lebanon 24
01/05/2024 02:04:56 Lebanon 24 Lebanon 24

زغرتا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:19 | 2024-04-30
16:43 | 2024-04-30
15:50 | 2024-04-30
15:38 | 2024-04-30
15:32 | 2024-04-30
15:11 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24