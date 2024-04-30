إغلاق محلّ بالشمع الأحمر في زغرتا.. اليكم السبب

قامت دورية من شعبة "المعلومات" في الامن العام في زغرتا، بإغلاق محل تجاري في منطقة زغرتا، يديره المدعو "غ.ع" وهو سوري الجنسية ويزاول عمله من دون إجازات قانونية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





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وجرى ختم المحل بالشمع الأحمر.