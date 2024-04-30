اللقاء الوطني للعاملين بالقطاع العام للعمال بعيدهم: بنيتم الوطن والأجيال بأفعالكم

حيا "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في بيان، بمناسبة عيد العمال، "المجاهدين الذي حفظوا هذا العيد بدمائهم وتضحياتهم في ساحات النضال، في مواجهة العدو الصهيوني، فأعطوا لعمال تلك الشعوب المستضعفة قوة الثبات والاستمرارية والعزة".

وقال: "هذا العيد هو لمن زرعوا وصنعوا وبنوا وخدموا وقاوموا المحتل ودافعوا وحموا أوطانهم بأجسادهم ودمائهم وعقولهم ومواقفهم ووفائهم واندفاعهم واصرارهم".

وختم: "التحية موصولة لكل عامل مناضل مكافح صان كرامته ودافع عن لقمة عيشه ووجوده وحقوقه وقام بواجباته تجاه ابناء وطنه. ليكن شعارنا أيها العمال هذه السنة "أنا أعمل إذن أنا موجود". فبوركت أياديكم، وكل التحية والتقدير لكم في عيدكم، فأنتم الذين بنيتم الأوطان والأجيال بأفعالكم. ندعو لكم الله أن يحقق آمالكم في بلد تصون سلطته حقوق العاملين ولا تحرمهم حقوقهم في العيش بكرامة".

( الزكالة الوطنية)