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لبنان

طليس حيا العمال في عيدهم: لاستقرار الرواتب وتطبيق القوانين

Lebanon 24
30-04-2024 | 12:55
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حيا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان "عّمال لبنان وسائقيه" في عيد العمال وقال: "يحّل عيد العّمال هذا العام على عمّال وسائقي لبنان بظروف استثنائية حيث جنوبه وبقاعه والكثير من مناطقه عرضة لعدوانية اسرائيلية شرسة على مرأى من العالم ،بل بغطاءٍ ومساندة سياسية ومادية وأسلحة متطورة، تقضي على البشر والحجر والمزروعات في ظروف اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا سابقة لها  يضاف إلى أعباء النازحين والتي يدفع ثمنها جميع اللبنانيين وفي طليعتهم العّمال والسائقين، كل ذلك يُقابل بلا مبالاة وعدم مسؤولية  ممَنْ يُفترض أن  يتصدى لهذه الملفات تخفيفاً عن كامل العمال والسائقين وليس بسياسة التسويف والمماطلة والتأجيل".

 واضاف: "المطلوب معالجة جدية سواء باستقرار الرواتب والأجور، أو بتطبيق القوانين لجهة حماية قطاع النقل البري والعاملين فيه".

 وختم:  "تحية إلى سواعد العمال تحية إلى الكادحين  المجاهدين الكادين في سبيل لقمة عيش كريمة، تحية إلى العمال الذين آمنوا بوطن نهائي لجميع أبنائه ويطمحون إلى عدالة اجتماعية وصحية".

( الوكالة الوطنية)
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