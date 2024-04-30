التقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تل أبيب، حيث تأتي هذه الزيارة، كجزء من جولة في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد عند الحدود مع لبنان.

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وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه "إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة".



وقال كاتس لنظيره الفرنسي: "إسرائيل ستعمل ضد حزب الله في كل لبنان".