"لبنان القوي": لفصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب الدائرة

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عقد تكتل "لبنان القوي"، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل.عقب الاجتماع، أشار في بيان، الى أن "التكتل" يتابع المساعي القائمة لوقف اطلاق النار في غزّة ويدعو في المقابل الى اقرار وقف لاطلاق النار في الجنوب انسجاماً مع موقف التكتل بفصل الجنوب عن غزّة وعدم السماح لانطلاق أي اعمال عسكرية منه."ودعا التكتل في بيانه، إلى فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب الدائرة والذهاب الى اعتماد كل الوسائل المتاحة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية سواء بالتوافق او بالانتخاب.كما رفض اي تفلّت للسلاح في لبنان من اي جهة اتى.هذا وأسف "التكتل" لعدم الأخذ باقتراحاته في جلسة التمديد للبلديات، معلناً انه سيتقدّم باقتراح قانون بهذا الخصوص ويتشاور بشأنه مع الكتل المؤيّدة له.وفي ختام البيان، طالب التكتل "رئيس لجنة الادارة والعدل بأن يضع على جدول اعماله القانون الذي تقدّم به التكتل عام 2018 بشأن ضبط حركة الدخول والخروج للنازحين، ودعا اللجان النيابية لإقرار كل اقتراحات القوانين التي تقدّم بها التكتل لحل أزمة النازحين السوريين بهدف تسريع عودتهم الى بلادهم".