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لبنان

نقابة المالكين: إنه زمن احتلال التجار لأملاك المالكين

Lebanon 24
30-04-2024 | 13:30
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اعلنت نقابة المالكين في بيان، ان "من تظاهروا اليوم ضد المالكين القدامى في شارع الحمرا تتراوح بدلات إيجارهم بين دولارين و 3 دولارات شهريا، وهم معروفون ومعروفة مؤسساتهم بالاسم لدينا. فعلا لقد بلغت الوقاحة حدا متماديا في التظاهر ضد من يستثمرون أملاكهم بالمجان وفي احتلال موصوف".

واضافت: "إنه زمن احتلال التجار لأملاك المالكين وللأسف بغطاء رسمي من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي لم ينشر لغاية الآن القانون الجديد للإيجارات الذي يعيد الحق إلى أصحابه في برنامج يمتد لأربع سنوات. فماذا يريدون بعد؟ بئس هذا الزمن الذي يبتز فيه التجار المالكين القدامى بتحالف مع رئيس حكومة بلادهم".

( الوكالة الوطنية)
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