20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في القبة.. إنذارات بسبب الأبقار!
Lebanon 24
30-04-2024
|
13:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه عناصر من بلدية طرابلس انذارات لاصحاب المواشي في منطقة القبة القلود ووادي جلول بعدم ترك الابقار الشاردة في شوارع منطقة القبة، تحت طائلة مصادرتها وذبحها وتوزيعها على المياتم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بتجاه اسرائيل والقبة الحديدية تعترض البعض منهم
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بتجاه اسرائيل والقبة الحديدية تعترض البعض منهم
01/05/2024 02:06:12
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في القبة.. ماذا حصل هناك؟
Lebanon 24
إطلاق نار في القبة.. ماذا حصل هناك؟
01/05/2024 02:06:12
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من غزة باتجاه سديروت
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من غزة باتجاه سديروت
01/05/2024 02:06:12
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة ميدانية.. "حزب الله" يضرب القبة الحديدية
Lebanon 24
رسالة ميدانية.. "حزب الله" يضرب القبة الحديدية
01/05/2024 02:06:12
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القبة
الأبقار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب عن مواقع التواصل.. شقيقة هيفا وهبي تُنافسها جمالا شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب عن مواقع التواصل.. شقيقة هيفا وهبي تُنافسها جمالا شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:14 | 2024-04-30
30/04/2024 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
08:29 | 2024-04-30
30/04/2024 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
12:59 | 2024-04-30
30/04/2024 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر تعافي في الميكانيك
Lebanon 24
بوادر تعافي في الميكانيك
02:15 | 2024-04-30
30/04/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
02:56 | 2024-04-30
30/04/2024 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:19 | 2024-04-30
البزري: اختراق أزمة الشغور الرئاسي ينتظر ترياقاً من الخارج
16:43 | 2024-04-30
تجمع مالكي الابنية المؤجرة: لتنته مهزلة قوانين الايجارات القديمة
15:50 | 2024-04-30
مخزومي: لمراجعة مدى تحقيق شروط السلامة العامة في كل المطاعم
15:38 | 2024-04-30
سماع دوي انفجار قويّ في مختلف أرجاء الجنوب.. هذا سببه
15:32 | 2024-04-30
أبو جودة: نتابع تفشّي الجرب والقمل في أحد مخيمات بر الياس
15:11 | 2024-04-30
عن الورقة الفرنسية.. إليكم آخر ما تم كشفه
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 02:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24