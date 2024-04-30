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لبنان

في القبة.. إنذارات بسبب الأبقار!

Lebanon 24
30-04-2024 | 13:42
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وجّه عناصر من بلدية طرابلس انذارات لاصحاب المواشي في منطقة القبة القلود ووادي جلول بعدم ترك الابقار الشاردة في شوارع منطقة القبة، تحت طائلة مصادرتها وذبحها وتوزيعها على المياتم وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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