مطر: قرار الحلبي منصف في وقت يتعرض فيه لبنان لأشرس الهجمات وأصعبها

كتب النائب إيهاب مطر، عبر منصة "أكس": "بعد تجاوبه مع صرخة الطلاب ومبادرتنا التربوية مع قرب حلول الامتحانات الرسمية وما يرافقها من صعوبات تفرضها الظروف العامة، وعقب مطالبتنا في بيان مسبق، بإمكانية عدم إلزام الطلاب بكل المواد المطلوبة وإجراء امتحانات موحدة كي لا "يسلخ" الجنوب تربويا، أجريت اتصالا بوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لأشكره وأثني على قراره الذي يراعي الطلاب الجنوبيين وكل طلاب لبنان، والقاضي بالإبقاء على إجراء الامتحانات الرسمية الموحدة لكل لبنان، مع اتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات وإدخال استثناءات منصفة للجميع".

وأضاف: "إن اتخاذ الحلبي هذا القرار المنصف في وقت يتعرض فيه لبنان لأشرس الهجمات وأصعبها على مختلف الصعد، يدفعنا إلى تشجيع طلابنا أكثر لبذل كل الجهود للنجاح والرفع من قيمة بلادنا".

( الوكالة الوطنية)