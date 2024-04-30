"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة

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في حادث ماساوي، سقط بعد ظهر اليوم، 10 قتلى و3 جرحى جراء حريق كبير إندلع داخل مطعم بمنطقة بشارة الخوري في بيروت، نتيجة انفجار قوارير غاز.ومن بين الضحايا عرف: إبن بلدة كفر بنين - الضنية وليد محمد دنكور، إبن ميس الجبل عماد أحمد شقير، إبن بلدة حزين البقاعية حسين كاسر هرموش وآية حسن مرمر.ونعى الشاب علي مرمر شقيقته "آية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "بعرفش شو قول يا أختي والله كسرتيلي ضهري، نيال الجنة فيكي يا روح قلبي، الحمد لله على كل شي يا أحلا ملاك بالجنة، بحبك يا ضلعي وروحي، أنت يا صغيرتي واميرتي. خلصت الدني من بعدك يا اختي يا عيوني".