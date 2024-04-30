Advertisement

لبنان

"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة

Lebanon 24
30-04-2024 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1193890-638501083272294706.jpeg
Doc-P-1193890-638501083272294706.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادث ماساوي، سقط بعد ظهر اليوم، 10 قتلى و3 جرحى جراء حريق كبير إندلع داخل مطعم بمنطقة بشارة الخوري في بيروت، نتيجة انفجار قوارير غاز. 


ومن بين الضحايا عرف: إبن بلدة كفر بنين - الضنية وليد محمد دنكور، إبن ميس الجبل عماد أحمد شقير، إبن بلدة حزين البقاعية حسين كاسر هرموش وآية حسن مرمر.
Advertisement


ونعى الشاب علي مرمر شقيقته "آية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "بعرفش شو قول يا أختي والله كسرتيلي ضهري، نيال الجنة فيكي يا روح قلبي، الحمد لله على كل شي يا أحلا ملاك بالجنة، بحبك يا ضلعي وروحي، أنت يا صغيرتي واميرتي. خلصت الدني من بعدك يا اختي يا عيوني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:19 | 2024-04-30
16:43 | 2024-04-30
15:50 | 2024-04-30
15:38 | 2024-04-30
15:32 | 2024-04-30
15:11 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24