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لبنان

نصار من بشارة الخوري : حادثة مفجعة تتطلب اسراعا بالتحقيق وكلنا ثقة بالقضاء

Lebanon 24
30-04-2024 | 14:25
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تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحادثة في بشارة الخوري حيث قضى 9 ضحايا اختناقا جراء الحريق الذي وقع داخل المطعم كما جرح شخصان.

 وشدد نصار، من بشارة الخوري، على "وجوب الاسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين"، وقال نصار: "كلنا ثقة بالقضاء للوصول الى حقيقة ما حصل".

 كما توجه باحر التعازي الى عوائل الضحايا متمنيا الشفاء للجرحى ، كما اثنى على "عمل فوج اطقاء بيروت الذي تحرك سريعا عقب الحادثة"، شاكرا اياهم على "جهودهم التي لا بد من تقديرها في اصعب ظروف تمر بها البلاد".

 وختم نصار واصفا الحادثة ب"المفجعة والتي تعيد الى الواجهة وجوب التشدد بالتزام شروط السلامة العامة".

( الوكالة الوطنية)
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