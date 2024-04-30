مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 30/4/2024

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

إذا كانت عاصفة السيول التي ضربت الهرمل في شتوة آخر نيسان هي لأيام أو لساعات فإن عاصفة العدوان الاسرائيلي لا تهدأ على أعتاب شهرها الثامن.

وعليه ثمة انتظار ثقيل لنتائج الجهود الدبلوماسية الجارية على اكثر من صعيد لتهدئة الجبهات من غزة الى الجنوب اللبناني.

وفي هذا السياق يعكف المسؤولون اللبنانيون المعنيون على درس الورقة الرسمية الفرنسية التي تسلموها في الساعات القليلة الماضية ليبنى على الشيء مقتضاه في ما يتعلق بالوضع في الجنوب.

وبالاستناد الى معلومات صحفية فإن الورقة تقترح حلا على ثلاث مراحل تبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين على جانبي الحدود وإطلاق مسار تفاوضي شبيه بتفاهم نيسان 1996 لتثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود.

ومع الاقتراب من طي الشهر السابع للعدوان الاسرائيلي قدم مجلس الجنوب جردة بما قام به لبلسمة جراح الجنوبيين ودعم صمودهم وخططه للمرحلة المقبلة.

واشار رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر الى تأمين المجلس السكن للنازحين وفتح مراكز إيواء وتوزيع آلاف الحصص الغذائية والحليب ومستلزمات الأطفال وتوفير المحروقات للمستشفيات واكد حيدر ان مجلس الجنوب سيقوم بإعادة إعمار ما دمره العدو كما فعل منذ تأسيسه.

تربويا أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إلغاء إمتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية.

وقرر الحلبي الإبقاء على إجراء الإمتحانات الموحدة لكل لبنان واتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات وإدخال إستثناءات مدروسة منصفة للجميع مع برنامج يراعي تلامذة الجنوب عبر مواد إختيارية وأخرى إلزامية.

من لبنان الى غزة ضغوطات اقليمية ودولية للدفع باتجاه إبرام صفقة ترسي وقفا لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين العدو الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. وظهر نموذج لهذه الضغوطات في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض والذي تحول الى منتدى حول الملف الفلسطيني.

وفي المعلومات ان وفد حركة حماس المفاوض غادر القاهرة على ان يعود اليها في وقت لاحق مجددا حاملا ردا على المقترحات المصرية.

في المقابل افادت وسائل اعلام عبرية بأن اسرائيل لن ترسل وفدا الى العاصمة المصرية بإنتظار رد حماس.

هذا الضغط الاسرائيلي استكمله جيش الاحتلال مستخدما سياسة الترغيب والترهيب بإعلانه: إما قرار حول صفقة مع حماس او عملية عسكرية في رفح خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة.

في الموازاة كرة ثلج الانتفاضة الطالبية تتدحرج في الجامعات انتصارا لغزة من الولايات المتحدة مرورا بدول اوروبية وصولا الى لبنان اليوم حيث انضمت جامعات عدة الى هذه الحركة الطالبية.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

رد حركة حماس على المقترح المصري لم يصل بعد. ورغم التهويل الاسرائيلي، الأجواء تشير الى ان الاتفاق بين اسرائيل وحماس بات ممكنا. فجوهر المقترح يلقى قبولا من الطرفين، وان كان الاتفاق على تفاصيل عدة لا يزال يحتاج الى بعض الوقت.

بالتوازي، التصعيد الاسرائيلي مستمر. اذ اكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو انه ماض في عملية اجتياح رفح للقضاء على حماس، سواء تم الاتفاق على وقف اطلاق النار ام لا، وأكد ان عملية اجلاء المدنيين من المدينة بدأت استعدادا للعملية البرية المرتقبة.

ففي هذه الحال هل ترض حماس بالمقترح، ام تفضل قلب الطاولة انطلاقا من مبدأ علي وعلى اعدائي يا رب؟ في لبنان، المقترح الفرنسي سلم الى الرئيس بري والى الرئيس ميقاتي، ويبدو ان حزب الله وافق على بنوده المعدلة، وان كان أكد انه لن يبحث في تنفيذها قبل انتهاء حرب غزة.

لكن قبل العناوين السياسية والعسكرية فان لبنان اليوم عاش على حدي الحريق والغريق. ففي شارع بشارة الخوري في بيروت حريق كارثي ادى الى اختناق ثمانية اشخاص، وفي مدينة جونيه فيضان حول الشارع الرئيس بحرا غرقت فيه المحال والسيارات.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

الكيان العبري في مأزق استراتيجي خطير، وقد خسر الشمال.. هو كلام الخبير في شؤون الامن القومي والضابط الكبير في الاحتياط “كوبي ماروم” المتألم من النزف المستمر على جبهة الشمال، ومن الفشل القيادي والاداري على كل المستويات.

فسبعة أشهر ولم تتمكن كل نيران الجيش العبري من تغيير شيء بالواقع كما قال، ومستوطنات الشمال تقع تحت نيران حزب الله، وقد فقدت كل مظلاتها الحمائية بحسب الاعلام العبري الذي كشف عن اصعب الضربات التي عطلت الردارات في كبريات القواعد العسكرية في الشمال، ما تسبب بعدم إطلاق الصواريخ الاعتراضية مقابل صواريخ حزب الله..

ومقابل كل الاجرام الصهيوني رد للمقاومين المساندين لغزة والمدافعين عن لبنان، والذين يترصدون بصواريخهم مخابئ جنود العدو وآلياته المتخفية، وكلما تمادى بالتدمير والاجرام، كانت زخات الصواريخ على المستعمرات والمباني التي يتحصن بها الجنود، لا سيما المطلة، التي كانت اليوم تحت وابل من الصواريخ والاستهدافات..

تحت الضغط يرزح القرار الصهيوني المحاصر بين ميدان نازف وطوفان من الاعتراضات العالمية لا سيما في الجامعات ومن النخب الاميركية والاوروبية،وداخل سياسي مازوم الى حد الاختناق بين مكونات لا تجيد الحكم ولا القتال ولا المفاوضات، فبات قرار تل ابيب رهينة بيد مجانين عديمي المسؤولية كما اشار زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد..

فمع ضيق الوقت والخيارات، والوقوف عند مفترق صعب مع حساسية المفاوضات، استسلم بنيامين نتنياهو على ما يبدو الى ضغوطات بن غفير وسموترتش، وجدد ما قالوه من ان قبول صفقة الرهائن الحالية هو راية بيضاء وانتصار لحماس، فعاد بالتهديد والوعيد وتاكيد الذهاب الى رفح في عملية لا بد منها كما قال..

وقول نتنياهو هذا نابع عن مجاراة شريكيه الحكوميين اكثر من قدرة ميدانية على تغيير الواقع من خلال رفح، كما يؤكد قادة عسكريون وخبراء صهاينة لم يروا بمعركة رفح الا فشلا جديدا...

مقدمة نشرة اخبارتلفزيون او تي في

مصير الهدنة في غزة مجهول، على رغم موجة التفاؤل التي بلغت ذروتها في الساعات الاخيرة. اما سبب التشاؤم المستجد، فلهجة بنيامين نتنياهو التصعيدية الجديدة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الدخول الى رفح، سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار أم لم يتم التوصل اليه، ففكرة نهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا، كما قال.

اما لبنانيا، فمتابعة غير متفاءلة لحركة وزير الخارجية الفرنسية الفرنسية ستيفان سيجورنيه الذي بدأ لقاءاته اليوم الى اسرائيل، علما ان لبنان تسلم ورقة المقترحات الفرنسية المعدلة ‎الرامية إلى خفض التصعيد ووقف القتال في الجنوب.

وفي غضون ذلك، ترتفع وتيرة النقاش السياسي في الداخلي اللبناني، حيث سدد وليد جنبلاط صفعة سياسية قوية الى سمير جعجع، اذ رد على سؤال عن اسباب مقاطعة لقاء معراب بالسؤال التالي: ما الفائدة من مقابلة الأشخاص الذين لا يتعرفون علينا؟ واضاف جنبلاد: إذا أراد رئيس القوات أن يثبت نفسه كزعيم للمعارضة، فليفعل ذلك من دوننا.

وكشف جنبلاط في سياق آخر، أن بري يتفاوض حول إمكانية فصل الملف اللبناني عن ملف غزة، لكنه اضاف: لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث.

وفي ملف النزوح السوري، موقف جنبلاطي متقدم، حيث قال الرئيس السابق للاشتراكي: لا مفر من مناقشة الحكومة لهذا الملف مع النظام السوري، وإذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه النظام السوري، ومنها الحزب التقدمي الإشتراكي، غير أنه من المستحيل أن ننكر أن سوريا موجودة، وهناك أيضا الاعتبارات الجغرافية.

وفي غضون ذلك، واصل نواب التيار الوطني الحر متابعة ملف النزوح السوري في مختلف المناطق، واليوم عقد نواب بيروت في تكتل لبنان القوي مؤتمرا صحافيا خصصوه للملف، فيما جالت النائبة ندى البستاني في زوق مصبح، وذلك استكمالا لمسار بدأه التيار منذ عام 2011.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

في الأمس إلغاء الانتخابات البلدية والاختيارية، بالتمديد لها لسنة.

واليوم إلغاء امتحانات شهادة البروفيه. الجامع المشترك بين الإلغاءين، أوضاع الجنوب: لا انتخابات بلدية من دون الجنوب، ولا امتحانات بروفيه من دون الجنوب.

وإذا كان إلغاء الانتخابات البلدية سيزيد من الإهتراء في العمل البلدي، في ظل بلديات منحلة وبلديات مشلولة، فإن إلغاء البروفيه سيزيد من خفض مستوى التعليم، والذي سيظهر في المراحل الثانوية.

أصوات اعترضت على القرار، لكن ما قرر قد قرر، ويبدو ان هناك أيادي عليا تحرك خيوط الإلغاء، على رغم معرفة المعنيين ان ما يجري هو ضرب لمستوى التعليم في حرب غزة، وعلى رغم السباق بين صفقة الأسرى ومعركة رفح، أعلن رئيس الوزراء الأسرائيليي بنيامين نتنياهو إن اجتياح رفح سيحصل سواء كانت هناك صفقة مع أم لا، وتابع: "سندخل إلى رفح ونقضي على كتائب حماس هناك بصفقة أو من دون صفقة، من أجل تحقيق النصر المطلق".

نتنياهو علق على ما يمكن أن تصدره الجنائية الدولية، فقال: "أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل."

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

لا ورقة حتى بالحبر السري أودعتها فرنسا في لبنان وكل ما وصلنا من ملحقاتها: تهديد بالحرب والعصف وتدهور الجبهة واشتعال المنطقة والمطالبة بضبط النفس وضع رئيس الدبلوماسية الفرنسية أفكاره المذيلة بالتهدئة في لبنان، لكنه قال إنه لا يمكن الكشف عن تعديلات الورقة الفرنسية قبل تسلم الرد الاسرائيلي غدا أو الثلاثاء وأوصى ستيفان سيجورنيه بالاستقرار الذي رهنه بانتشار الجيش على الحدود الجنوبية.

وعلى الخريطة والقلم، عرض الرئيس نبيه بري للساعي الفرنسي وقائع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وحجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات والأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، وإستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا وتجاوزها لقواعد الإشتباك.

وبعض من خرائط النار مشى عليها وزير خارجية فرنسا في الناقورة اليوم وقال إنه رأى الحرب بالعين المجردة وإن التصعيد قائم ويجب أن نحد منه رافضا أن تكون زياراته في إطار المفاوضات لكنه أصر على التوصل الى اتفاق والتسوية المطروحة فرنسيا إنما تطلب من لبنان وجيشه تهدئة الوضع والانتشار في الجنوب إفساحا في المجال أمام مئة ألف مستوطن اسرائيلي للعودة الى الأرض التي هجروا منها

لكن لبنان مرة جديدة كان على قلب رجل واحد، وقدم الأجوبة التي ترمي بالكرة في ملعب اسرائيل وما إذا كانت ستلتزم من جانبها تطبيق القرار 1701 ومندرجاته وهي التي تطبق على اتفاق أوسلو ثلاثين عاما ولم تطبق مرحلة واحدة منه علما أنه من صنيعتها وحيال آلية التطبيق، كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري للجديد أن لبنان لم يتلق بعد أي التزام إسرائيلي بتنفيذ القرار 1701 عبر سائر الموفدين وأخرهم الوزير الفرنسي.

وقال بري إن سيجورنيه لم يقدم ورقة مكتوبة او شفهية بل طرح أفكارا للتهدئة وعندما سأله بري عن هذه الورقة، رد الوزير الفرنسي أنها ستصلكم خلال ساعات. ويؤشر هذا الرد الى أن سيورجنيه ينتظر الجواب الاسرائيلي على ما طرحته فرنسا فيما اسرائيل نفسها تنتظر حركة حماس لمعرفة مصير صفقة الهدنة.

وأعلنت أنها ستعطي مهلة عشرة أيام الى أسبوعين للمبادرة الجديدة وقال قيادي في حماس إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا لاستنئاف مراحل التفاوض حول الصفقة لبنان يترقب الرد الاسرائيلي على الورقة الفرنسية.. واسرائيل تحاور حماس بواسطة مصرية وتنتظر ردها وهذا وحده يؤكد ترابط الجبهات سواء في الحرب او في المفاوضات

وفيما كان وزير خارجية فرنسا يطلب انتشار الجيش في الجنوب .. ظهرت العراضات المسلحة في عكار حيث حولت الجماعة الاسلامية بلدة ببنين الى معسكر تدريب.

وتشييع شهيدين للجماعة سقطا في غارة اسرائيلية على البقاع الغربي استدعى مظاهر مسلحة واطلاق رصاص عشوائي ارعب السكان وظهور مسلحين ملثمين ليسوا على تماس مع العدو الاسرائيلي بل كانوا بين اهلهم في قلب مدينة امنة لا خطر وجوديا عليها.

واثارت هذه المظاهر استياءا عارما لدى الراي العام ومن سكان القرية نفسها.

( الوكالة الوطنية)