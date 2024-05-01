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لبنان

اعادة تموضع "الاشتراكي".. جنبلاط يقرر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2024 | 01:15
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احدى اهم التطورات السياسية في لبنان اليوم هي اعادة التموضع التي يقوم بها النائب السابق وليد جنبلاط، اذ بات الرجل قريبا جدا من "قوى الثامن من آذار" ويكاد يعلن انسحابه من المعارضة رسميا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا التحول السياسي للحزب الاشتراكي قام به جنبلاط الاب بالكامل بالتنسيق مع نجله رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.
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 وتقول المصادر "ان فترة الاستحقاق الرئاسي شهدت حرية تحرك شبه مطلقة لتيمور بالتنسيق مع قوى المعارضة، لكن التطورات السياسية والامنية المتسارعة حتمت عودة جنبلاط الاب الى التأثير المباشر على قرار الحزب".
وفي خطوة تعكس تباعد النائب السابق وليد جنبلاط  عن قوى المعارضة، قال ردا  على سؤال : اذا اراد رئيس القوات ان يثبت نفسه كزعيم للمعارضة، فليفعل ذلك من دوننا، كاشفاً ان الرئيس بري يتفاوض حول امكانية فصل الملف اللبناني عن ملف غزة، لكن لا يمكن أن أتنبأ بما سيحدث".




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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