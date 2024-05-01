تحركات الجامعات ستتكرر

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لم تكن التحركات الشعبية والطلابية من اجل فلسطين في عدد كبير من الجامعات الاساسية في لبنان عفوية اذ شاركت فيها احزاب كثيرة عملت على تنظيمها وحشد المشاركين فيها وذلك تأثرا بالتحركات التي تحصل في جامعات الدول الغربية.وبحسب مصادر مطلعة فإن التحركات التي حصلت امس في الجامعات الأساسية ستتكرر، خصوصا ان الاحزاب المعنية مثل "حزب الله" تعمل على تظهير قوتها الطالبية وتحريك الشارع مما يدعم نشاطها العسكري خلال هذه المعركة.وتقول المصادر ان ابواب التصعيد التي قد تفتح نتيجة هذا النوع من التحركات الشعبية واسعة للغاية، ويمكن ان يستفاد منها لتحركات اكبر تشمل غير الطلاب وتعزز الغطاء الشعبي المتنوع اجتماعياً وطائفيا الداعم للمقاومة في الجنوب.