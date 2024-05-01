Advertisement

لبنان

تحركات الجامعات ستتكرر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-05-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1194027-638501482836912547.jpg
Doc-P-1194027-638501482836912547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن التحركات الشعبية والطلابية من اجل فلسطين في عدد كبير من الجامعات الاساسية في لبنان عفوية اذ شاركت فيها احزاب كثيرة عملت على تنظيمها وحشد المشاركين فيها وذلك تأثرا بالتحركات التي تحصل في جامعات الدول الغربية.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن التحركات التي حصلت امس في الجامعات الأساسية ستتكرر، خصوصا ان الاحزاب المعنية مثل "حزب الله" تعمل على تظهير قوتها الطالبية وتحريك الشارع مما يدعم نشاطها العسكري خلال هذه المعركة.
وتقول المصادر ان ابواب التصعيد التي قد تفتح نتيجة هذا النوع من التحركات الشعبية واسعة للغاية، ويمكن ان يستفاد منها لتحركات اكبر تشمل غير الطلاب وتعزز الغطاء الشعبي المتنوع اجتماعياً وطائفيا الداعم للمقاومة في الجنوب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-05-01
02:45 | 2024-05-01
02:37 | 2024-05-01
02:15 | 2024-05-01
02:00 | 2024-05-01
01:54 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24